Общество

Новые фонтаны на набережной Волгограда дали течь: видео

Общество 11.05.2023 18:02
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11.05.2023 18:02


Жители Волгограда, оказавшиеся 9 мая на набережной возле амфитеатра, обратили внимание на неисправное состояние новых фонтанов. Увиденное горожане сняли на видео. 

На кадрах, предоставленных волгоградцами V102.RU, видно, что по периметру прямоугольных чаш, расположенных на обновленном в 2022 году участке набережной Волгограда, образовались внушительных размеров лужи. Проследив путь воды, горожане обнаружили место протечек – оказалось, что струилась вода, пробиваясь из-под тротуарной плитки. 

– Судя по всему, нарушена герметичность чаши, – говорит автор видео. – Причем очень и очень сильно. 

Редакция информагентства обратилась за комментарием в администрацию Волгограда. В пресс-службе мэрии оперативно сообщили, что профильным службам известно о проблеме. Сообщается, что в ближайшее время будет проведен ремонт. 

– Подрядчик будет устранять недостатки в рамках гарантии за счет собственных средств, – уточняют в мэрии.  

Насколько безопасно горожанам находится вблизи неисправных сооружений, не уточняется. 

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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