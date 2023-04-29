Зоозащитники попросили губернатора построить в Волгограде муниципальный приют для бездомных животных
Общество 29.04.2023 18:38
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29.04.2023 18:38
Волгоградские зоозащитники обратились к губернатору с просьбой решить вопрос о строительстве в городе муниципального приюта. С таким заявлением, сообщает ИА «Высота 102», выступили сегодня, 29 апреля волонтеры, которые в очередной раз посетили пункт временного содержания безнадзорных животных МБУ «Северное» с гуманитарной миссией. И на этот раз они приехали не с пустыми руками, доставив специальный корм для самых маленьких обитателей приюта.
Зоозащитники регулярно посещают площадку учреждения и, работая в контакте с муниципальными службами в сфере обращения с бездомными животными, признают заслуги и успехи, сделанные в этом направлении за последние несколько лет.
- Проделана, действительно, очень большая работа по регулированию численности безнадзорных животных благодаря и бюджетному финансированию, и президентским грантам, и поддержке неравнодушных людей, - говорит Наталья Миндрина, руководитель благотворительного фонда помощи животным «Лисена». – Главное, не останавливаться и продолжать взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами в решении возникающих проблем.
По словам Гули Горбуновой, главного ветеринарного врача МБУ «Северное», с 2020 года прошли процедуру отлова, стерилизации и возвращения в среду обитания около 15 тысяч животных. Это – весьма впечатляющий результат работы учреждения, которому всего около трех лет назад передали полномочия по работе в сфере обращения с безнадзорными животными.
Волонтер Надежда Сергеева также считает, что за последние годы в Волгограде удалось значительно продвинуться в вопросе стерилизации бездомных животных. При этом девушка, как и ее коллеги-зоозашитники, не поддерживает призывы части общества к применению кардинальных мер к бездомным животным, которые все чаще звучат в последнее время, в том числе и на федеральном уровне.
- Сегодня редко можно встретить собаку, не помеченную биркой, что свидетельствует о том, что животное прошло вакцинацию и больше не сможет размножаться, - делится Надежда. – Хотя, надо признать, что есть собаки, которых необходимо изолировать от общества. Но только не с помощью эвтаназии. Это разобьет сердца тем людям, кто ухаживает за животными, и это нужно тоже учитывать. Я тоже хочу, чтобы мой ребенок рос в гуманной стране. Поэтому я за гуманный вектор и против эвтаназии.
Но как не переступить ту самую «красную» черту и не узаконить запрет на расправу с братьями нашими меньшими, и при этом обезопасить самих людей? По мнению зоозащитников, вариантом решения проблемы с животными, замеченными в немотивированной агрессии к людям, мог бы стать муниципальный приют в Волгограде. Так, руководитель благотворительного фонда помощи животным «Мы в ответе» Галина Демьянова на собственном опыте знает, что агрессивных собак можно социализировать и даже потом пристроить их в семьи.
Однако для этого потребуется время, но муниципальной площадки для проведения такой работы с животными, к которой могли бы подключиться кинологи, в городе нет. Так, в МБУ «Северное» функционирует лишь временный пункт содержания питомцев, которые покидают его после прохождения ветеринарных процедур. Для постоянного нахождения животных, которые представляют угрозу для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, например, осиротели после смерти хозяина или оказались на улице из-за недобросовестных владельцев, необходимо организовать постоянный приют, где социализацией, лечением животных и дальнейшей их судьбой будут заниматься специалисты.
Волонтеры сходятся в одном – защищать людей нужно и можно, но не избавляясь от животного с помощью той же эвтаназии. Усилия и ответственных за данную сферу ведомств, и зоозащитников должны быть направлены на создание безопасных и комфортных условий жизни людей и в то же время – на помощь животным, которым нужно дать шанс поверить человеку и отплатить ему добром.
Напомним, накануне на расширенном заседании Экосовета в Волгоградской областной думе состоялось обсуждение проекта федерального закона, которым планируется передача полномочий регионам на принятие собственного порядка обращения с бездомными животными.Видео и фото Алексея Костякова/ИА "Высота 102"
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