Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Волгоградской области на 18%

Общество 10.05.2023 19:38
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10.05.2023 19:38
В Волгоградской области сократилось количество заболевших ОРВИ и гриппом. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, на прошлой неделе по сравнению с предыдущей заболеваемость простудами уменьшилась на 18%. Более половины всех случаев приходится на детей.В регионе среди заболевших регистрируются риновирус и РС-вирус наряду с другими вирусами негриппозной этиологии (аденовирус, парагрипп, коронавирус сезонный). При этом количество коронавируса сезонного крайне мало - в сутки выявляется около полутора десятка заболевших. Кроме того, в Волгоградской области продолжает циркулировать вирус гриппа.
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