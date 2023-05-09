Губернатор Бочаров поздравил жителей Волгограда с Победой

Губернатор Волгоградской области поздравил жителей и гостей региона с Днем Победы на параде, который в эти минуты проходит на площади Павших борцов. Андрей Бочаров передал фронтовикам, ветеранам, жителям и гостям сталинградской земли обращение президента Владимира Путина.

– Поздравляю Вас с Днем Победы! 9 мая 1945 года навеки останется в истории как триумф сплочённости и духовной мощи нашего народа, торжества мира, добра и справедливости. Наш священный долг — бережно хранить память о великом подвиге отцов, дедов и прадедов, честно служить Отечеству. Сегодня достойные наследники ратных, патриотических традиций Поколения Победителей в боях отважно и мужественно защищают Россию. Желаю Вам здоровья и успехов, – процитировал слова Путина Андрей Бочаров.









От себя губернатор подчеркнул, что День Победы — священный для всех день.

– Великая Отечественная война вошла в каждый дом, в каждую советскую семью. Унесла миллионы человеческих жизней. Вечная память павшим. Вечная слава живым. С праздником! С Днем Великой Победы!

После этого, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в память о защитниках Отечества, павших за свободу и независимость Родины, на площади Павших борцов объявили минуту молчания.

Ранее, перед началом парада, губернатор Волгоградской области совместно с руководителями силовых ведомств возложил цветы на Мамаевом кургане.











