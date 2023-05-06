Общество

Волгоградстат нашел в регионе медиков с зарплатой в 111 тысяч рублей

Общество 06.05.2023 19:34
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06.05.2023 19:34


Среднюю зарплату бюджетников, работающих в разных районах и городах Волгоградской области, за 2022 год опубликовал Волгоградстат. Ранее, напомним, как сообщало ИА «Высота 102», Росстат назвал среднюю зарплату работников бюджетной сферы в регионе за прошлый год.
Так, согласно обнародованным данным волгоградского статистического ведомства, самые высокооплачиваемые врачи работают в Камышинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» на опубликованные данные Волгоградстата, в этом муниципалитете средняя зарплата врачей достигла 111811  рублей, тогда как в регионе этот показатель составляет всего 68853 рубля. При этом отмечается, что средняя зарплата рассчитывалась среди государственных, муниципальных и федеральных учреждений здравоохранения. Год назад врачи в Камышинском районе получали в среднем 91 тысячу рублей.
В Камышинском районе самую высокую зарплату среди других муниципалитетов получают также средний и младший медперсонал – 47980 и 38095 рублей соответственно. Тогда как средняя зарплата младшего медперсонала в регионе составляет всего 33477 рублей. А меньше всего получают представители этой профессии в Камышине – 31804 рубля. Средний медперсонал зарабатывает в регионе 34359 рублей. Меньше всего платят этим специалистам в Еланском районе – 32602 рубля.
Больше всего среди представителей научного сообщества получают специалисты, работающие в Волжском – 93016 рублей. Зарплата их коллег из Волгограда меньше – 80087 рублей.
Самые высокооплачиваемые воспитатели трудятся в Еланском районе – средняя зарплата здесь составляет 37484 рубля, а самые низкооплачиваемые работают в Руднянском районе – всего 26921 рубль. Тогда как средняя зарплата воспитателей в Волгоградской области составляет 31945 рублей.
Труд педагогов организаций дополнительного образования больше всего ценят в Старополтавском районе – здесь средняя зарплата этих работников составляет 35928 рублей. А меньше всего представители этой профессии получают в Камышине и в Михайловке – 32914 рублей. Это меньше среднего показателя по региону – 33655 рублей.
Больше всего среди преподавателей вузов получают сотрудники высших учебных заведений Волжского – 67179 рублей. В Волгограде этой категории бюджетников платят 66194 рубля. Преподаватели, работающие в сфере начального и среднего профессионального образования, получают в среднем по региону 36090 рублей.
Меньше всего ценится труд работников культуры в Нехаевском районе – здесь такие специалисты получают 29138 рублей. В Старополтавском районе зафиксирована самая высокая зарплата культработников – 36102 рубля. Тогда как в среднем по региону эта категория бюджетников получает 34931 рубль. В Волгограде работники культуры получают чуть меньше - 33452 рубля.
Самые высокооплачиваемые социальные работники живут и трудятся в Камышинском районе – 39428 рублей. А меньше всего платят сотрудникам этой бюджетной сферы в Волгограде - 33452 рубля. В среднем зарплата этих специалистов в регионе составляет 33791 рубль.
А вот зарплата учителей в разрезе муниципалитетов Волгоградской области осталась неизвестной. Волгоградстат назвал лишь среднее значение – 32976 рублей. Это без учета добавки в 5 тысяч рублей за классное руководство. Средняя зарплата педагогов и медиков, работающих с детьми-сиротами, также указана общая – 34723 рубля.


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