Фото газеты "Вперед"
Общество 06.05.2023 10:55
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06.05.2023 10:55
Фото газеты "Вперед"
Во Фролово Волгоградской области накануне простились с 21-летним контрактником Владимиром Сераштановым, погибшим в зоне СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Вперед», рядовой Сераштанов в зоне СВО был водителем взвода обеспечения мотострелкового батальона. Его экипаж попал под обстрел. Он получил тяжёлое ранение, от которого скончался в госпитале 28 апреля 2023 года.Владимир родился в 2001 году в Ташкенте, позже семья переехала во Фролово. Юноша окончил Зеленовскую школу и ФПЭТ, получил специальность мастера общестроительных работ. Отслужил срочную службу в армии. В начале сентября 2022 года еще до объявления частичной мобилизации подписал контракт.
Фото газеты "Вперед"
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