Общество 05.05.2023 17:58
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05.05.2023 17:58
Ежегодную праздничную выплату к Дню Победы в Волгоградской области получил 291 ветеран Великой Отечественной войны. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Отделении СФР по Волгоградской области.
- Сумма выплаты, согласно указу президента, составляет 10 тыс. рублей. Всем ветеранам средства были назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО), - сообщили в фонде.
Праздничную выплату ко Дню Победы также получили 14 тыс. участников и инвалидов войны, непосредственно участвовавших в событиях тех лет, которые проживают в России и за ее пределами.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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