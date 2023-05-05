



Ежегодную праздничную выплату к Дню Победы в Волгоградской области получил 291 ветеран Великой Отечественной войны. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Отделении СФР по Волгоградской области.

- Сумма выплаты, согласно указу президента, составляет 10 тыс. рублей. Всем ветеранам средства были назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО), - сообщили в фонде.

Праздничную выплату ко Дню Победы также получили 14 тыс. участников и инвалидов войны, непосредственно участвовавших в событиях тех лет, которые проживают в России и за ее пределами.

Фото из архива ИА «Высота 102»