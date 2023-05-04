Общество 04.05.2023 19:48
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04.05.2023 19:48
Сегодня с 22-00 ч. до 24.00 ч. 6 мая проезд автотранспорта по Первой продольной магистрали в сторону центра города будет производиться по двум полосам. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, это связано с ремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной в Ворошиловском районе.
Работы будут проводиться параллельно с восстановлением покрытия на проезжей части ул. Рабоче-Крестьянской в рамках ремонта трассы.
Замена рельсошпальной решетки и обновление покрытия в межрельсовом пространстве пройдут без полной остановки движения автомобильного и рельсового транспорта. Работы запланированы в несколько этапов. На первом специалистам предстоит заменить участок трамвайного полотна с нечетной стороны ул. Рабоче-Крестьянской.
Трамвайное сообщение будет осуществляться без изменений за исключением последних вечерних рейсов 4 и 5 мая трамваев №3. В субботу, 6 мая, работы продолжатся днем с созданием технологических окон для прохождения трамваев.
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