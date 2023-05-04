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«Будет "Ахмат" из Чечни»: в Волгограде пройдет турнир по панкратиону памяти Героя России Алексея Нагина

Общество 04.05.2023 15:49
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04.05.2023 15:49


В Волгограде с 5 по 8 мая пройдет Всероссийское соревнование по панкратиону в память о погибшем в спецоперации Герое России, командире штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Алексее Нагине. Как сообщает ИА «Высота 102», на ковре сойдутся спортсмены из нескольких регионов РФ, в том числе ожидается приезд из Чечни бойцов клуба «Ахмат». 

— Приедут команды из Чеченской Республики — клуб «Ахмат», Саратова, Астрахани, Ростова, Калмыкии, — рассказал подробности предстоящего турнира вице-президент Федерации спортивной борьбы Волгоградской области, президент Федерации панкратиона Волгоградской области Иван Селянкин. — От Волгоградского региона регистрируются команды из более чем 20 клубов. Всего в турнире примут участие больше 200 человек.  

По словам Селянкина, на баннерах, медалях и внутри учебно-тренировочного комплекса ВГАФК, где и пройдут соревнования, будет размещено памятное изображение нашего земляка Алексея Нагина. 

Официальное открытие турнира состоится 6 мая в 13.00. В торжественной церемонии примут участие представители силовых ведомств региона, спортобществ «Динамо» и «ЦСКА», бойцы ЧВК «Вагнер», председатель реготделения ДОСААФ России и депутат Госдумы от Волгоградской области Виталий Лихачев. 

— 7 мая с 09.00 до 10.00 спортсмены поднимутся на главную высоту России — Мамаев курган — для возложения цветов, — поделился Иван Селянкин. — Поединки будут проходить в возрастных группах от 6 лет до 21+. Кандидаты смогут защитить звание мастера спорта. 

Уточняется, что 5 мая пройдет детский фестиваль по панкратиону в разделе борьба. 6 мая пройдут поединки по традиционному панкратиону и в последний день турнира, 7 мая, зрители смогут насладиться классическими полноконтактными схватками. Награждение победителей и призеров, подведение итогов соревнования состоится 7 мая с 18.00 по 19.00. 

Напомним, что кавалер трех орденов Мужества,  платиновой звезды Героя ЧВК «Вагнер», Герой Донецкой и Луганской народных республик, Герой России Алексей Нагин с позывным «Терек» погиб на Донбассе 20 сентября 2022 года при выполнении боевой задачи. В Новорогачинской средней школе Городищенского района Волгоградской области открыли памятную доску герою СВО.  

Алексея Нагина похоронили в Волгограде на Центральном кладбище на Аллее Славы. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Звезду Героя России родным погибшего бойца.  

Фото: федерация панкратиона Волгоградской области 

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