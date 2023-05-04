В Волгограде 9 мая пустят дополнительную электричку

Общество 04.05.2023 11:16
0
04.05.2023 11:16
Дополнительную электричку в Красноармейский район Волгограда пустят вечером 9 мая. Как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, такие решение принято для вывоза людей из центра города в День Победы после завершения праздничных мероприятий.
Для удобства пассажиров дополнительная электричка в этот день отправится со станции Волгоград-1 в 22:50 и прибудет на станцию Шпалопропитка в 23:58.
Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.
Гидрометцентр РФ: на Волгоградскую область надвигаются сильные дожди с грозами04.05.2023 16:41
Общество 04.05.2023 16:41
«Будет "Ахмат" из Чечни»: в Волгограде пройдет турнир по панкратиону памяти Героя России Алексея Нагина04.05.2023 15:49
Общество 04.05.2023 15:49
Волгоградка через прокуратуру вернула деньги за два дня без воды04.05.2023 15:06
Общество 04.05.2023 15:06
В центре Волгограда 7 и 8 мая перекроют движение из-за легкоатлетического пробега04.05.2023 14:21
Общество 04.05.2023 14:21
«Стена Памяти» и видеолента: в Волгоградской области «Бессмертный полк» пройдет в новых форматах04.05.2023 14:03
Общество 04.05.2023 14:03
«Чтобы от вас шло тепло»: в лицее № 5 Волгограда провели линейку, посвященную Победе04.05.2023 13:15
Общество 04.05.2023 13:15
Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 раза04.05.2023 12:27
Общество 04.05.2023 12:27
Волгоградцы стали чаще болеть простудами и гриппом А04.05.2023 11:04
Общество 04.05.2023 11:04
Под Волгоградом 9 мая пройдет автопробег «Бессмертный полк»04.05.2023 09:56
Общество 04.05.2023 09:56
Депутаты Волжской гордумы разрешат себе скрыть доходы от избирателей04.05.2023 08:11
Общество 04.05.2023 08:11
Плетущие маскировочные сети волгоградки встретились с бойцами СВО03.05.2023 21:47
Общество 03.05.2023 21:47
Кому миллион? Врачей в Волгоградской области простимулируют рублем03.05.2023 20:59
Общество 03.05.2023 20:59
Сорвался в карьер: под Волгоградом пятые сутки ищут 20-летнего боксера03.05.2023 20:03
Общество 03.05.2023 20:03
Сбежавшего из РФ волгоградского подростка-террориста задержали в Армении03.05.2023 19:17
Общество 03.05.2023 19:17
В Волгограде отменили ночное перекрытие движения на ул. Рабоче-Крестьянская03.05.2023 17:03
Общество 03.05.2023 17:03