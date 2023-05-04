В Волгограде 9 мая пустят дополнительную электричку





Дополнительную электричку в Красноармейский район Волгограда пустят вечером 9 мая. Как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, такие решение принято для вывоза людей из центра города в День Победы после завершения праздничных мероприятий.

Для удобства пассажиров дополнительная электричка в этот день отправится со станции Волгоград-1 в 22:50 и прибудет на станцию Шпалопропитка в 23:58.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.



