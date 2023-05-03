Общество

Кому миллион? Врачей в Волгоградской области простимулируют рублем

Общество 03.05.2023 20:59
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03.05.2023 20:59


В Волгоградской области медикам готовы единовременно платить от 500 тысяч до миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь на привилегии могут рассчитывать специалисты в Камышине и Михайловке. 

— В программу «Земский доктор/земский фельдшер» теперь войдут малые города с населением от 50 до 120 тысяч человек — такими в регионе являются Камышин и Михайловка, медучреждения которых ранее в проекте не участвовали, — рассказали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Согласно принятым корректировкам, за счет средств областного бюджета отправившиеся в Михайловку или Камышин «земские» врачи получат единовременную выплату в размере миллиона рублей, фельдшеры — полмиллиона рублей.  

Также в облздраве уточнили, что в следующем учебном году финансово простимулируют будущих врачей, поступивших в профильный вуз по договорам о целевом обучении. Студенты специалитета будут получать каждый месяц выплату в размере трех тысяч рублей, ординаторы станут богаче на шесть тысяч. 

Напомним, что в Волгоградской области по программе «Земский докторземский фельдшер» с начала 2023 года трудоустроены 25 сотрудников. Всего за время действия проекта в нем приняли участие 1145 медработников, в том числе 834 врача различных профилей.

Так, финподдержка «земских» врачей и среднего медперсонала составляет от 500 тысяч до полутора миллиона рублей. Здесь все зависит от того, где будет  трудоустроен специалист. Выплаты можно использовать по своему усмотрению. В программе могут также участвовать медицинские работники, окончившие обучение и вернувшиеся для трудоустройства в свой родной район. Участие в программе доступно и для окончивших медколледж или вуз на основании целевого договора.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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