Общество

Последний рейс — в полночь: 30 тысяч волгоградцев штурмовали трамваи и автобусы после футбола

Общество 01.05.2023 23:28
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01.05.2023 23:28



Сразу после завершения ретроматча между «Динамо» и «Спартаком», 30 тысяч разгоряченных игрой фанатов смогли уехать от стадиона «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мэрию города-героя, именно такое количество людей перевезли 120 единиц подвижного состава. 





Уточняется, что МУП «Метроэлектротранс» обеспечил выход на линию дополнительных трамваев, троллейбусов и автобусов, что позволило к 22.00 вывезти большую часть людей. Общественный транспорт будет работать до полуночи. 





И пока полицейские обеспечивали безопасность, регулируя движение, кто-то любовался салютом и делал памятные фото. 





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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