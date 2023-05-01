Общество 01.05.2023 23:28
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01.05.2023 23:28
Сразу после завершения ретроматча между «Динамо» и «Спартаком», 30 тысяч разгоряченных игрой фанатов смогли уехать от стадиона «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мэрию города-героя, именно такое количество людей перевезли 120 единиц подвижного состава.
Уточняется, что МУП «Метроэлектротранс» обеспечил выход на линию дополнительных трамваев, троллейбусов и автобусов, что позволило к 22.00 вывезти большую часть людей. Общественный транспорт будет работать до полуночи.
И пока полицейские обеспечивали безопасность, регулируя движение, кто-то любовался салютом и делал памятные фото.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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