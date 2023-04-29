Парк у подножия Мамаева кургана в Волгограде обрел охранные границы

Общество 29.04.2023 11:26
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29.04.2023 11:26
В Волгограде утверждены границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальные парки на Мамаевом кургане и предместий Мамаева кургана», сообщает ИА «Высота 102».
Согласно приказу облкультнаследия, расчерчены границы территории, которая находится у подножия Мамаева кургана в Центральном районе Волгограда. В нее вошли благоустроенный в 2017-2018 годах парк Победы и Аллея России – под такими названиями они отображаются на Яндекс.Карты. А также участок, расположенный чуть выше за железной дорогой, примыкающий к Аллее пирамидальных тополей.
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