Общество

9 мая над площадью Павших борцов в Волгограде пролетят реактивные самолеты

Общество 26.04.2023 19:14
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26.04.2023 19:14


9 мая в Волгограде состоятся Всероссийские соревнования по авиационным гонкам на кубок Великой Победы. За титул обладателя кубка будут бороться пилоты проекта «Русские авиационные гонки» — спортсмены из Москвы, Московской, Калужской и Тульской областей. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, за несколько часов до старта при условии благоприятных погодных условий спортсмены-летчики примут участие в параде — реактивные самолеты пролетят на предельно малых высотах над площадью Павших борцов.
По информации организаторов, соревнования пройдут в классе «Реактивные самолеты» (Л-29) по правилам самолетного спорта. 
Авиагонки состоятся с 13-00 до 15-00 над акваторией Волги — наблюдать за ними можно будет с центральной набережной. А в 15-30 зрители увидят традиционные показательные выступления пилотажных групп «Звезда» и «Реакторы», которые продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.
А 8 мая все желающие могут понаблюдать за тренировочными полетами — они также состоятся над центральной набережной с 11-00 до 18-00.
Организаторами мероприятия выступает Всероссийская федерация авиационных гонок при поддержке администрации Волгоградской области и города Волгограда. Официальным партнером соревнований выступил крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

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