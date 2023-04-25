В Волгограде торжественно отметили 100-летие «Динамо»

Общество 25.04.2023 20:23
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25.04.2023 20:23
Вековой юбилей спортивного общества «Динамо», которое воспитало не одно поколение прославленных спортсменов, отметили в Волгограде. Как сообщили в этой общественной организации, торжественный вечер, посвященный 100-летнему юбилею, прошел сегодня, 25 апреля, в Волгоградской академии МВД.
Предварял официальную часть видеоролик, в котором собрали всех волгоградских спортсменов, которые внесли свой вклад в развития динамовского движения. Участникам вечера напомнили историю спортивного общества «Динамо», после чего в зал внесли Государственный флаг, флаг Волгоградской области и знамя «Динамо». Прозвучал гимн России.
К гостям мероприятия обратился председатель регионального отделения спортивного общества «Динамо», начальник УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин.
- Он принял участие в церемонии награждения представителей динамовского актива и действующих спортсменов, которые продолжают бело-голубые традиции. Прямо на сцене состоялось подписание соглашений о сотрудничестве областного совета «Динамо» с районами Волгоградской области, - рассказали в спортивном обществе.
Сегодня со сцены звучали многочисленные поздравления, напутствия и слова благодарности юбилярам. Среди выступающих были не только высокопоставленные гости, но и представители ведомственных организаций и динамовских команд.
Завершился торжественный вечер праздничным концертом.
Фото: Волгоградская организация «Динамо» / t.me
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