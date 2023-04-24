В Волгограде сотрудника автосервиса с инфарктом спас клиент из МВД





Лейтенант полиции Вадим Беленко, находясь в отпуске, спас жизнь сотруднику автосервиса в Волгограде, которому стало плохо во время работы.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, об этом случае в полиции узнали из письма, которое поступило имя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области от директора фирмы по технической диагностике автомобилей. В нем он просит выразить благодарность командиру 2 взвода 2 роты отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду старшему лейтенанту полиции Беленко Вадиму Владимировичу за спасение жизни человеку, нуждавшемуся в оказании медицинской помощи.

Все произошло 28 февраля текущего года. Беленко приехал в автосервис, чтобы провести техническое обслуживание автомобиля. Мастеру, который проводил работу, в какой-то момент стало плохо. Он стал жаловаться на резкую боль в грудной клетке. Клиент автосервиса посадил сотрудника автоцентра в свой автомобиль и доставил в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Потом пациента перевили в кардиоцентр для проведения срочного оперативного вмешательства по причине инфаркта миокарда.

- Руководитель фирмы выяснил, что клиентом, который отвез работника в больницу, является сотрудник полиции, и обратился в Главное управление МВД с благодарностью, - пояснили в главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



