В Волгограде сотрудника автосервиса с инфарктом спас клиент из МВД

Общество 24.04.2023 17:23
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24.04.2023 17:23
Лейтенант полиции Вадим Беленко, находясь в отпуске, спас жизнь сотруднику автосервиса в Волгограде, которому стало плохо во время работы.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, об этом случае в полиции узнали из письма, которое поступило имя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области от директора фирмы по технической диагностике автомобилей. В нем он просит выразить благодарность командиру 2 взвода 2 роты отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Волгограду старшему лейтенанту полиции Беленко Вадиму Владимировичу за спасение жизни человеку, нуждавшемуся в оказании медицинской помощи.
Все произошло 28 февраля текущего года. Беленко приехал в автосервис, чтобы провести техническое обслуживание автомобиля. Мастеру, который проводил работу, в какой-то момент стало плохо. Он стал жаловаться на резкую боль в грудной клетке. Клиент автосервиса посадил сотрудника автоцентра в свой автомобиль и доставил в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Потом пациента перевили в кардиоцентр для проведения срочного оперативного вмешательства по причине инфаркта миокарда.
- Руководитель фирмы выяснил, что клиентом, который отвез работника в больницу, является сотрудник полиции, и обратился в Главное управление МВД с благодарностью, - пояснили в главке.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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