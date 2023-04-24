Мощная магнитная буря обрушилась на волгоградцев 24 апреля

Непростым будет сегодняшний день, 24 апреля для метеозависимых волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы, с 3 часов ночи и до полудня, а также с 21 часа вечера до полуночи нового дня по московскому времени сила геоударов будет равна 4-м баллам.
С 12 часов дня и до 21 часа вечера по московскому времени магнитные бури ослабнут до 3 баллов.
Но самое серьезное испытание ждет волгоградцев с 3 часов ночи, когда сила геоударов достигнет 6 баллов.
По предварительным данным, начавшись 23 апреля, мощное возмущение продлится вплоть до конца месяца, а сила магнитных бурь будет колебаться от 3 до 6 баллов.