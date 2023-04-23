В двух районах Волгоградской области увеличилось количество жителей

Население Волжского, по последним данным, составляет 316544 человека (было 318452), Камышина – 105471 человек (106363), Михайловки – 82970 (83580), Фролово – 34494 (34969).
Сокращение численности зафиксировано практически во всех районах области. Меньше всего людей проживает в Чернышковском районе – на начало 2023 года всего 13146 человек, утверждают в Волгоградстате.
Однако в двух муниципалитетах наблюдается обратная тенденция. Так, в Камышинском районе на 1 января 2023 года проживали 41135 человек, а в среднем за 2022 год – 40957 жителей. Такая же динамика в Суровикинском районе – 32730 по последним данным, а ранее было 32708 человек.