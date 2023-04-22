Двухэтажный поезд с туристами прибыл на ж/д вокзал в Волгограде









Сегодня, 22 апреля, на железнодорожный вокзал Волгограда прибыл двухэтажный поезд с туристами из Самарской области. Как сообщили в администрации региона, более 600 человек путешествуют в рамках проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний».













Туристов в городе-герое встретили на перроне вокзала. Для них прозвучали казачьи песни, им рассказали о достопримечательностях Волгограда и о том, чем живет город сегодня.

- В ходе поездки юные путешественники ознакомятся с историей Волгограда, посетят музей «Память» в здании бывшего ЦУМа, музей-панораму «Сталинградская битва», мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, а также совершат обзорную экскурсию по областной столице. Помогать в навигации по Волгограду и сопровождать юных туристов будут волонтеры сферы гостеприимства и туризма, - уточнили в областном комитете экономической политики и развития.

23 апреля в Волгоград прибудет еще один железнодорожный состав — винтажный поезд. В рамках патриотического проекта «Правнуки Победы» город-герой посетят порядка 250 юных туристов из Ростовской области.

Фото: администрации Волгоградской области



