Общество

Двухэтажный поезд с туристами прибыл на ж/д вокзал в Волгограде

Общество 22.04.2023 14:31
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22.04.2023 14:31



Сегодня, 22 апреля, на железнодорожный вокзал Волгограда прибыл двухэтажный поезд с туристами из Самарской области. Как сообщили в администрации региона, более 600 человек путешествуют в рамках проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний». 



Туристов в городе-герое встретили на перроне вокзала. Для них прозвучали казачьи песни, им рассказали о достопримечательностях Волгограда и о том, чем живет город сегодня.
- В ходе поездки юные путешественники ознакомятся с историей Волгограда, посетят музей «Память» в здании бывшего ЦУМа, музей-панораму «Сталинградская битва», мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, а также совершат обзорную экскурсию по областной столице. Помогать в навигации по Волгограду и сопровождать юных туристов будут волонтеры сферы гостеприимства и туризма, - уточнили в областном комитете экономической политики и развития.
23 апреля в Волгоград прибудет еще один железнодорожный состав — винтажный поезд. В рамках патриотического проекта «Правнуки Победы» город-герой посетят порядка 250 юных туристов из Ростовской области.
Фото: администрации Волгоградской области

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