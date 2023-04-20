Происшествия

Двоих ищущих интима волгоградцев обманул мужчина

Происшествия 20.04.2023 17:41
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20.04.2023 17:41


Двое жителей Советского района - 33-летний и 22-летний мужчины - стали жертвами неизвестного мошенника, на удочку к которому они попались после того, как попытались заказать жрицу любви по интернету. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по Волгограду, на звонки волгоградцев ответил мужчина, представившийся диспетчером, который рассказал об условиях получения услуги и попросил перечислить деньги за регистрацию, сам "процесс" и за страховку. В общей сумме мужчины перевели аферистам 52 тысячи рублей.
Однако вскоре после перевода денежных средств телефон «диспетчера» оказался заблокированным. Потерпевшие поняли, что стали жертвами обмана и обратились в правоохранительные органы.
Личность преступника устанавливается. По данным фактам возбуждены уголовные дела по мошенничеству. 

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