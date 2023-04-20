Андрей Бочаров сдал кровь для раненных в СВО

– Спасать жизни людей, оказывать помощь людям, которые спасают жизни, — это доброе дело. Сдать кровь – хорошее дело для начала дня, – отметил Андрей Бочаров. – Если здоровье позволяет, то сделать шаг в этом направлении правильно для каждого.
Ранее Андрей Бочаров делился своей кровью для помощи больным коронавирусом, для которых производили антиковидную плазму.
Отметим, Волгоградский областной центр крови направил в ЛНР 115,9 л эритросодержащих компонентов, а также 170,9 л свежезамороженной плазмы. Материал поступил в госпитали, где восстанавливают здоровье раненые бойцы и мирные жители. Для перевозки такого груза применяют специальные автомобильные комплексы, способные поддерживать необходимую температуру. Оборудование, которое использовалось в период активной борьбы с COVID-19, сегодня применяют для решения новых задач.
Фото и видео администрации Волгоградской области