Андрей Бочаров сдал кровь для раненных в СВО









Губернатор Волгоградской области в очередной раз стал донором и сдал кровь для тех, кто в ней нуждается. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, компоненты крови, которую сдает глава региона и другие доноры, используются в стационарах региона, а также направляются в медицинские учреждения ЛНР.

– Спасать жизни людей, оказывать помощь людям, которые спасают жизни, — это доброе дело. Сдать кровь – хорошее дело для начала дня, – отметил Андрей Бочаров. – Если здоровье позволяет, то сделать шаг в этом направлении правильно для каждого.

Ранее Андрей Бочаров делился своей кровью для помощи больным коронавирусом, для которых производили антиковидную плазму.

Отметим, Волгоградский областной центр крови направил в ЛНР 115,9 л эритросодержащих компонентов, а также 170,9 л свежезамороженной плазмы. Материал поступил в госпитали, где восстанавливают здоровье раненые бойцы и мирные жители. Для перевозки такого груза применяют специальные автомобильные комплексы, способные поддерживать необходимую температуру. Оборудование, которое использовалось в период активной борьбы с COVID-19, сегодня применяют для решения новых задач.

Фото и видео администрации Волгоградской области