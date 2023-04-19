Общество

Без воды передохнет. Волгоградцы из-за ранней весны могут не заметить нашествия мошкары

Общество 19.04.2023 19:55
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19.04.2023 19:55


В прошлом году надоедливая мошка стала в буквальном смысле терроризировать волгоградцев с конца мая. Жители региона бросились закупать ванилин, масло гвоздики и ванили, чтобы хоть как-то избавиться от надоедливых насекомых.

Что ожидать от кровососущего гнуса в этом году, и какие факторы могут способствовать увеличению числа двукрылых, рассказал ИА «Высота 102» главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Яковлев.

— Сколько в итоге будет мошкары и насколько она будет активной сейчас довольно трудно спрогнозировать. Пока об этом еще рано говорить. Нужно учитывать много факторов. Как мы видим, весна ранняя. Уже пошла «сельскохозяйственная полка», сброс воды всего 26 тысяч м³/с, он будет продолжаться несколько дней, затем упадет до 17 тысяч м³/с, — рассказал специалист. — Сброс ранний, вода холодная. Вероятность того, что зальется большая площадь и разовьется много мошки — маловероятна. Когда повысится температура, уровень воды станет меньше.

По словам Сергея Яковлева, вероятно, что сохранятся тенденции предыдущего лета. 

— Предварительно, большого количества мошки не прогнозируется. Все будет на уровне прошлого лета. Отмахиваться от надоедливых насекомых придется где-то две-три недели, — отметил главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод». 


В прошлом году паводок был ниже среднего, а затопленными оказались небольшие по площади территории, вспоминает специалист. 

— Что будет в этом? Посмотрим. Все зависит от того, сколько воды в верховьях Волги и Камы. Если будет дополнительная вода, значит больше вероятность того, что численность мошки увеличится, — говорит Яковлев. — Пока, по предварительным прогнозам, много воды не ожидается, паводок прогнозируется средний.   

Сергей Яковлев подчеркивает, что максимальный вылет мошки в среднем наблюдается в 10-х числах июня. 

— Это обычный срок, не раньше и не позже стандартного. В этом году из-за того, что весна ранняя и вылет может быть чуть раньше. При этом активность гнуса никак не зависит от времени вылета. Насекомые на протяжении всего периода ведут себя достаточно агрессивно, — заявил специалист. — На численность кровососущих влияет много факторов, в том числе площадь земель под водой и температура. Все должно совпасть. Для размножения им нужны комфортные условия. Это значит — теплый май и температура воды от 17 °С и выше. Сейчас температура составляет всего 8-9 °С. 

На продолжительность жизни и активность кровососов влияет погода, а также сила и направление ветра. Чем сильнее ветер, тем больше двукрылых принесет из поймы. 

Напомним, сезон мошкары наступает в Волгограде после того, как начинает спадать вода после весеннего паводка. В прошлом году волгоградцы ощутили на себе атаки кровососущих в конце мая. Самым эффективным средством от надоедливых насекомых считается нанесение на кожу гвоздичного или ванильного масел. Репелленты от комаров в отношении мошки в плане защиты существенно проигрывают. 

Фото: Павел Мирошкин, архив ИА «Высота 102»  

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