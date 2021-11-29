Суд в Волгограде не оценил страдания искусанного мошкой пассажира маршрутки





Жителю Волгограда не удалось взыскать моральный вред с перевозчика, который высадил его на 5 километров дальше нужной остановки. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, расстроенный пассажир просил взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей и штраф в размере 2500 рублей.

Мужчина пояснил суду, что 10 июля 2018 года он совершил поездку в маршрутном такси №124 по маршруту "Тракторозаводский рынок – Дубовка". По пути следования он попросил водителя остановить транспортное средство возле поворота на дачи Пичуга. Сам пассажир не знал, где находится этот поворот, так как ехал на дачи впервые.

Водитель остановил маршрутное такси у поворота на село Пичуга, что находится на расстоянии 5 км от нужной остановки. Волгоградец пояснил, что из-за этого он очень долго добирался до нужной ему остановки, был искусан мошкой и комарами и вынужден был сесть в другое маршрутное такси. Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал на том основании, что водитель, независимо от требований пассажиров, осуществляет остановку только на остановочных пунктах, указанных в паспорте автобусного маршрута.

Суд установил, что поворот на дачи Пичуга в качестве остановочного пункта в паспорте маршрута не значится. Доводы волгоградца о том, что в результате некачественного оказания услуги он вынужден был понести убытки и его искусали насекомые, документального подтверждения в материалах дела не нашли. Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда с выводами суда первой инстанции согласилась. Решение вступило в законную силу.



