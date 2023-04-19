Депутаты дали председателю КСП Волгограда новый срок

Общество 19.04.2023 13:04
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19.04.2023 13:04
На сегодняшнем заседании гордума назначила Александра Мордвинцева руководителем контрольно-счетной палаты Волгограда на новый срок. За это решение депутатский корпус проголосовал единогласно, сообщили ИА «Высота 102» в городской думе. Напомним, 12 апреля городской представительный орган удовлетворил заявление председателя КСП Волгограда Александра Мордвинцева об освобождении его от должности с 18 апреля. Сегодня его полномочия были продлены.
Ранее в гордуме объясняли отставку Александра Мордвинцева приведением муниципальных правовых актов в соответствии с изменившимся законодательством. Так, если раньше срок полномочий председателя КСП составлял 6 лет, то теперь – 5 лет. В связи с этим Александр Мордвинцев и подал заявление об отставке.
Фото Волгоградской гордумы
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