Общество

Погибшую гандболистку Викторию Дивак похоронят в Волгограде 20 апреля

Общество 18.04.2023 19:56
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18.04.2023 19:56


В Волгограде 20 апреля похоронят Викторию Дивак, бывшую гандболистку «Динамо-Синара», игрока клуба «Астраханочка». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на астраханский клуб, прощание с Викторией состоится в 10.00 на ул. Землячки, 74, строение 15, в похоронном доме «Память».
– Для всех, кто хочет оказать помощь и поддержку семье Виктории, номер карты Сбербанка 2202 2050 2960 9473 Светлана Федоровна М. (мама Виктории Дивак), – говорится в сообщении клуба.
Напомним, накануне 29-летняя Виктория Дивак трагически погибла в Астрахани. Тело молодой девушки нашли около собственного дома.
– Погибшая жила в высотке по улице Софьи Перовской, 10 к.1. Все произошло днем. Она упала с высоты 8-го этажа и мгновенно умерла. Ее тело обнаружили случайные прохожие, – рассказал ИА «Высота 102» собственный источник в правоохранительных органах. – По словам соседей, в квартире она проживала одна.
Следствие рассматривает несколько версий, в том числе и несчастный случай.
Виктория Дивак начинала карьеру в волгоградском «Динамо-Синара», с которым трижды становилась чемпионкой России. Затем гандболистка играла за «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель».
Дивак также является чемпионкой Белоруссии, двухкратным обладателем кубка этой страны. Помимо этого она выигрывала второй дивизион Франции в составе Ахенхайма. Будучи игроком юниорской сборной России, спортсменка в 2009 году стала чемпионкой Европы.
Фото "Астраханочка" VK.com

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