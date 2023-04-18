Погибшую гандболистку Викторию Дивак похоронят в Волгограде 20 апреля

Напомним, накануне 29-летняя Виктория Дивак трагически погибла в Астрахани. Тело молодой девушки нашли около собственного дома.
– Погибшая жила в высотке по улице Софьи Перовской, 10 к.1. Все произошло днем. Она упала с высоты 8-го этажа и мгновенно умерла. Ее тело обнаружили случайные прохожие, – рассказал ИА «Высота 102» собственный источник в правоохранительных органах. – По словам соседей, в квартире она проживала одна.
Следствие рассматривает несколько версий, в том числе и несчастный случай.
Виктория Дивак начинала карьеру в волгоградском «Динамо-Синара», с которым трижды становилась чемпионкой России. Затем гандболистка играла за «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель».
Дивак также является чемпионкой Белоруссии, двухкратным обладателем кубка этой страны. Помимо этого она выигрывала второй дивизион Франции в составе Ахенхайма. Будучи игроком юниорской сборной России, спортсменка в 2009 году стала чемпионкой Европы.