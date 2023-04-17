Губернатор Волгоградской области 17 апреля на оперативном совещании поставил задачи по итогам состоявшейся встречи с общественностью.
– Сформулированы отраслевые задачи и обозначены приоритетные проекты, которые имеют важное стратегическое значение для социально-экономического развития Волгоградской области, Юга страны и России в целом, — подчеркнул Андрей Бочаров.
В целях безусловного достижения целевых показателей 2034 года и выполнения намеченных планов социально-экономического развития Волгоградской области губернатор поставил задачи:
- Доработать определенные к реализации и дополнительные проекты развития и мероприятия, направленные на достижение обозначенных отраслевых целевых показателей и выполнение поставленных задач.
- В срок до 1 сентября 2023 года представить доработанные предложения, в том числе по конкретным отраслевым проектам и мероприятиям, для дальнейшего их учета в ходе формирования проекта бюджета Волгоградской области на 2024 год и среднесрочный период, а также программ развития на десятилетний период, до 2034 года включительно.