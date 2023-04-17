



Губернатор Волгоградской области 17 апреля на оперативном совещании поставил задачи по итогам состоявшейся встречи с общественностью.

– Сформулированы отраслевые задачи и обозначены приоритетные проекты, которые имеют важное стратегическое значение для социально-экономического развития Волгоградской области, Юга страны и России в целом, — подчеркнул Андрей Бочаров.

В целях безусловного достижения целевых показателей 2034 года и выполнения намеченных планов социально-экономического развития Волгоградской области губернатор поставил задачи:

Доработать определенные к реализации и дополнительные проекты развития и мероприятия, направленные на достижение обозначенных отраслевых целевых показателей и выполнение поставленных задач.



В срок до 1 сентября 2023 года представить доработанные предложения, в том числе по конкретным отраслевым проектам и мероприятиям, для дальнейшего их учета в ходе формирования проекта бюджета Волгоградской области на 2024 год и среднесрочный период, а также программ развития на десятилетний период, до 2034 года включительно.

представил общественности ключевые достижения региона за прошедшие 9 лет, а также обозначил важнейшие целевые ориентиры социально-экономического развития субъекта на предстоящую десятилетку. Так, в регионе к 2034 году планируют удвоить ВРП, создать 50 тысяч рабочих мест , претворить в жизнь новые проекты во всех сферах, включая развитие Волгоградской агломерации. Напомним, в 12 апреля Андрей Бочаров



