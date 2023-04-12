Бочаров поставил задачу создать 50 тыс. новых рабочих мест в Волгоградской области









До 2034 года в Волгоградской области должно быть создано 50 тысяч новых рабочих мест. Такую задачу, как сообщает ИА «Высота 102», поставил губернатор Андрей Бочаров на встрече с общественностью региона.

Встреча, напомним, проходит в ДК «Октябрь». ИА «Высота 102» ведет текстовую онлайн-трансляцию с места событий.

- Ставим перед собой следующие задачи по итогам 2034 года: увеличить ВРП в 2,5 раза — до 2,5 трлн рублей; обеспечить накопленный объем инвестиций в десятилетнем периоде в размере порядка 3,4 трлн рублей; удвоить доходную часть областного бюджета – до 300 млрд рублей; создать в десятилетнем периоде не менее 50 тысяч новых рабочих мест, — сказал в своем выступлении Андрей Бочаров, отметив, что эти амбициозные задачи вполне выполнимы.



