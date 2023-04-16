Общество

ЛДПР обещает волгоградцам выходной день после Пасхи

Общество 16.04.2023 11:49
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16.04.2023 11:49


В Госдуму членами партии ЛДПР внесен законопроект об изменении в ст. 112 ТК РФ Российской Федерации, в части установления требования ежегодного переноса выходного дня на понедельник, следующий за днем празднования Пасхи. В случае принятия у жителей субъектов РФ, в том числе и Волгоградской области появится повод лишний раз отдохнуть. 

— В настоящее время свыше 10% населения следует строгим предписаниям соблюдения длительного поста перед Пасхой, а значительная часть россиян в той или иной мере соблюдает требования поста, — цитирует ИА «Высота 102» текст пояснительной записки. — Длительная подготовка к празднованию Пасхи сопряжена для многих православных граждан нашей страны с эмоциональным подъемом и напряжением духовных сил. Само же празднование Светлого Христова Воскресения для православных верующих — это сильный всплеск положительных эмоций.

Также по мнению экспертов, до 85% россиян отмечает Пасху, поэтому предоставление после дня празднования еще одного выходного продемонстрирует дань уважения глубоким историческим традициям православного сообщества России. 

Уточняется, что текст законопроекта направлен для рассмотрения в комитет нижней палаты российского парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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