Еще один пострадавший в ДТП на танцующем мосту в Волгограде госпитализирован в отделение сочетанной травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, 38-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало
о том, что один из пострадавших, 35-летний мужчина уже прооперирован в ГКБ СМП №25. Состояние 35-летней женщины, которую поместили в реанимацию, врачи оценивают как тяжелое.
40-летний и 35-летний мужчина, 34-летняя женщина и 3-летняя девочка после проведенного обследования и оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.
Напомним, в сегодняшнем ДТП на танцующем мосту в районе съезда к хутору Бобры столкнулись три автомобиля. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области