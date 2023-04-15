Еще одна пострадавшая, 35-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию.
В настоящее время четыре человека – 35-летний, 38-летний и 40-летний мужчины, а также 34-летняя женщина – находятся под медицинским наблюдением и проходят обследование в желтой зоне стационарного отделения скорой медицинской помощи.
К счастью, серьезных травм не получила и трехлетняя девочка. Ей оказана помощь в городской больнице №1 и она направлена на амбулаторное лечение.
Напомним, страшная авария произошла сегодня, 15 апреля на мосту через Волгу. Около полудня в районе съезда к хутору Бобры столкнулись автомобили «Лада Веста», «Лада Xray» и микроавтобус "РАФ". Полиция выясняет подробности происшествия.