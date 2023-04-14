В центре Волгограда на Пасху введут пешеходный режим





Пешеходный режим будет действовать 16 апреля с 7:00 до 18:00 в самом центре Волгограда, на улицах, примыкающих к собору Александра Невского, сообщили в мэрии.

Для обеспечения безопасности горожан и во время проведения общегородского крестного хода перекроют площадь Павших борцов, улицу Мира (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской) и прилегающих к ним участках улично-дорожной сети.

Напомним, что 16 апреля общегородской Пасхальный крестный ход начнется в 16:30. Верующие и священнослужители пройдут от храма святого пророка Иоанна Предтечи к кафедральному собору святого благоверного князя Александра Невского, где в 17:00 начнется Пасхальная вечерня.



