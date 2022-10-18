В Урюпинске увековечили память погибшего на Украине десантника









В школе №6 Урюпинска накануне открыли доску памяти погибшему в специальной военной операции на Украине сержанту Алексею Цыбину. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, Алексей поступил на учебу в первый класс городской гимназии, а после девятого перешел в среднюю школу № 6, где и закончил одиннадцать классов. Учился в Камышинском педколледже по специальности «физическая культура». Срочную службу прошел в городе Капустин Яр. Контракт о военной службе заключил в 2013 году, поступив в 56-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ, дислоцировавшуюся в городе Камышине. В 2021-м был переведен в Феодосию. Гвардии сержант Алексей Цыбин служил в должности командира боевой машины парашютно-десантного батальона.





В военной спецоперации он участвовал с первых ее дней. Алексей погиб 8 сентября, до конца выполнив воинский долг и оставшись верным раз и навсегда данной присяге. Геройски погиб в бою в Херсонской области. Осенью ему исполнилось бы 34 года. У него остались мама, супруга и трое детей. В 2015 году награжден медалью Суворова и орденом Мужества посмертно.





По словам родных, Алексей всегда был веселым и жизнерадостным человеком, душой любой компании. В памяти родственников он останется как достойный сын, любимый брат, любящий муж и хороший отец.





На открытии мемориала, кроме учащихся кадетских классов и педагогов школы, присутствовали родные погибшего героя, руководство города, представители казачества, духовенства.





Это уже второй выпускник школы №6 в Урюпинске, погибший в СВО. Ранее здесь открыли мемориальную доску Ивану Пономареву, о гибели которого стало известно в апреле этого года.