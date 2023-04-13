МЧС: Волгоградскую область в ближайшие часы накроет дождевой шторм с грозами









В ближайшие часы в Волгоградской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.

- В период с 18 - 20 часов, до конца суток 13 апреля, в течение суток 14 апреля, ночью и утром 15 апреля в отдельных районах Волгоградской области ожидается: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, - сообщает ведомство.

Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности при сильном ветре: при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.

Напомним, что сегодня жителей Волгоградской области также предупредили о заморозках , которые ожидаются в регионе ночью и утром 15 -16 апреля в воздухе и на поверхности почвы до -1...-3º.

Фото из архива ИА «Высота 102»