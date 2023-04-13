МЧС предупредило о заморозках в Волгоградской области





Ночные заморозки ожидаются в Волгоградской области в предстоящие выходные дни. Как сообщает ИА «Высота 102», ГУ МЧС России по Волгоградской области сегодня, 13 апреля, разослало предупреждение об ухудшении погодных условий 15 и 16 апреля.

- Ночью и утром 15 -16 апреля на территории Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3º, - сообщили в ведомстве.

Ранее, напомним, МЧС предупреждало о приближении холодного фронта, который принесет с собой в Волгоградскую область ливни, снег и заморозки до -3 °С.

Так, как сообщалось ранее , ухудшение погоды ожидается уже вечером 13 апреля. Ночью и днем 14 апреля в Волгоградском регионе прогнозируются ливни, сильные дожди, 14 апреля в северных районах со снегом, а также усиление северного, северо-восточного ветра до 20-25 м/с.



