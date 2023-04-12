МЧС: в Волгоградской области ожидается снег, ливни и заморозки до -3 °С

В Волгоградской области ожидается резкое ухудшение погоды. Как сообщает ИА «Высота 102», на регион надвигается холодный фронт, который принесет с собой ливни, снег и заморозки до -3 °С.

— По сообщению Волгоградского ЦГМС, вечером 13 апреля, ночью и днем 14 апреля в Волгоградском регионе прогнозируется ухудшение погодных условий — ливни, сильные дожди, 14 апреля в северных районах со снегом, а также усиление северного, северо-восточного ветра до 20-25 м/с, — предупредили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Уточняется, что интенсивные осадки могут привести к ухудшению видимости до 500 метров, а с прохождением холодного фронта ожидается резкое похолодание.

— В пятницу днем, 14 апреля, по области всего +3...+8 °С, ночью 15 апреля температура упадет до 0…+5 °С, по северным районам заморозки до 0…-3 °С.

Спасатели призывают волгоградцев быть аккуратными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности из-за понижения температуры. При возникновении пожара звоните по телефону «101».

Федеральные синоптики также предсказывают ухудшение погоды. По информации Гидрометцентра РФ, 14 и 15 апреля в Волгоградской области пройдут сильные дожлди с грозой и штормовым ветром до 22-25 м/с.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»