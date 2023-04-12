В дороги Волгоградской области за 10 лет вложат полтриллиона рублей

Общество 12.04.2023 14:34
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12.04.2023 14:34
Объем инвестиций в комплексную модернизацию дорожной системы Волгоградской области до 2034 года составит полтриллиона рублей. Об этом сообщил сегодня, 12 апреля, губернатор Андрей Бочаров на встрече с общественностью региона.
По его словам, ключевыми проектами для региона являются обход Волгограда, объездная дорога вокруг Волжского, мостовой переход через Волгу, мосты через реки Еруслан и Дон, обход поселка Новый Рогачик и другие.
Эти и другие важные объекты в Волгоградской области войдут в состав межгосударственного транспортного коридора Север-Юг, проходящего через 11 стран.
- Мы хорошо понимаем и осознаем, что реализация такого проекта, как «Север-Юг», позволит не только решать задачи беспрепятственного продвижения грузов и пассажиров по транспортному коридору, но и серьезно продвинуться в решении транспортных задач Волгоградской области, в том числе улучшить межмуниципальные транспортно-логистические связи, обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот новых, пока не используемых регионом, территорий, построить новые логистические центры, более активно развивать придорожную инфраструктуру и сервис, обеспечить новые возможности для дальнейшего развития не только Волгоградской области, Юга России, но и России в целом, — заявил губернатор.
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