Общество

В дороги Волгоградской области за 10 лет вложат полтриллиона рублей

Общество 12.04.2023 14:34
0
12.04.2023 14:34



Объем инвестиций в комплексную модернизацию дорожной системы Волгоградской области до 2034 года составит полтриллиона рублей. Об этом сообщил сегодня, 12 апреля, губернатор Андрей Бочаров на встрече с общественностью региона.
По его словам, ключевыми проектами для региона являются обход Волгограда, объездная дорога вокруг Волжского, мостовой переход через Волгу, мосты через реки Еруслан и Дон, обход поселка Новый Рогачик и другие.
Эти и другие важные объекты в Волгоградской области войдут в состав межгосударственного транспортного коридора Север-Юг, проходящего через 11 стран. 
- Мы хорошо понимаем и осознаем, что реализация такого проекта, как «Север-Юг», позволит не только решать задачи беспрепятственного продвижения грузов и пассажиров по транспортному коридору, но и серьезно продвинуться в решении транспортных задач Волгоградской области, в том числе улучшить межмуниципальные транспортно-логистические связи, обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот новых, пока не используемых регионом, территорий, построить новые логистические центры, более активно развивать придорожную инфраструктуру и сервис, обеспечить новые возможности для дальнейшего развития не только Волгоградской области, Юга России, но и России в целом, — заявил губернатор.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.04.2023 16:30
Общество 12.04.2023 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 16:06
Общество 12.04.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 15:18
Общество 12.04.2023 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 15:16
Общество 12.04.2023 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 14:38
Общество 12.04.2023 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 13:53
Общество 12.04.2023 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 13:49
Общество 12.04.2023 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 11:51
Общество 12.04.2023 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 11:26
Общество 12.04.2023 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 11:18
Общество 12.04.2023 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 10:46
Общество 12.04.2023 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 10:20
Общество 12.04.2023 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.04.2023 09:52
Общество 12.04.2023 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
12.04.2023 09:30
Общество 12.04.2023 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.04.2023 08:30
Общество 12.04.2023 08:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:50
В развитие Волгограда планируется инвестировать 1 триллион рублейСмотреть фотографии
16:30
Дети-инвалиды из ПНИ в Волгоградской области остались без средств реабилитацииСмотреть фотографии
16:26
Tele2 приготовилась к возобновлению турпотока из Китая в РоссиюСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде черный дым окутал Красноармейский район: видеоСмотреть фотографии
16:06
«Только в наморднике»: в Волгоградской области ужесточили правила выгула собакСмотреть фотографии
15:44
«Сады Придонья» выделили миллион рублей на помощь малоимущим семьямСмотреть фотографии
15:18
МЧС: в Волгоградской области ожидается снег, ливни и заморозки до -3 °ССмотреть фотографии
15:16
Центр реабилитации с бассейном построят для волгоградских участников СВОСмотреть фотографии
14:38
Уехала на маршрутке: в Волгоградской области ищут 83-летнюю пенсионерку с протезомСмотреть фотографии
14:34
В дороги Волгоградской области за 10 лет вложат полтриллиона рублейСмотреть фотографии
13:53
Бочаров поставил задачу создать 50 тыс. новых рабочих мест в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:49
Волгоградец за ожог глаза отсудил у нефтяников полмиллиона рублейСмотреть фотографии
12:46
Вину признал. В Волжском 13 апреля начнут судить кикбоксера Аркадия ГригорянаСмотреть фотографии
12:02
Увез в багажнике и избил: в Волгограде подростка похитили из-за телефонаСмотреть фотографии
11:51
Прямой разговор с губернатором Волгоградской области: онлайн-трансляция ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
11:26
Дачный паром остановят под Волгоградом из-за сбросов на Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:18
Выбили стекло и потушили пожар: на парковке «Волгоград Арены» спасатели раскрошили красную легковушкуСмотреть фотографии
11:01
МегаФон впервые внедрил систему цифрового экологического мониторинга за рубежомСмотреть фотографии
10:46
Космонавты записали на МКС видеообращение к волгоградцамСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
В Волгоградской области пьяный водитель снес пешеходаСмотреть фотографии
10:20
В Волжском должников за свет штрафуют после самовольного подключения к сетиСмотреть фотографии
09:52
Губернатор в эфире: Бочаров проведет прямой разговор с волгоградцамиСмотреть фотографии
09:30
От котла до нагревателя: волгоградцам дарят подарки за покупкиСмотреть фотографии
08:30
В Волгограде на 7 дней изменят расписание электричкиСмотреть фотографии
08:09
Волгоград занял 20-е место в рейтинге городов по зарплатамСмотреть фотографии
21:20
«Пора любви и легких китайских построек»: весенний Волгоград в фоторепортаже ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:56
Фармаколог объяснил, стоит ли волгоградцам тратить деньги на витаминыСмотреть фотографии
19:00
Волгоградцы сняли на видео многометровую стену из отходов вдоль дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Пасха-2023: где в Волгограде пройдут главные мероприятия православного праздникаСмотреть фотографии
17:23
Двое потерпевших в суде простили волгоградке обман с эротическим массажемСмотреть фотографии
 