Госдума приняла закон об электронных повестках для военнообязанных

Федеральные новости 11.04.2023 16:36
0
11.04.2023 16:36
Госдума на пленарном заседании 11 апреля приняла в третьем чтении законопроект об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва, сообщает ТАСС.
Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина "на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе". При этом, если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.
Также, как сообщают федеральные СМИ, депутаты утвердили введение единого реестра военнообязанных. Он будет содержать личные данные таких лиц, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в реестр будет поступать со смежных государственных ресурсов автоматически.
Еще одно нововведение — «обеспечительные меры» для тех военнообязанных, кто отказался получать повестку или, например, не выходит на связь. Не явившийся по повестке россиянин будет обязан прийти в военный комиссариат самостоятельно во время следующего призыва в течение двух недель после его начала. В противном случае его ждет ограничение на выезд за границу.
Фото: Госдума РФ
«Просят школьные учителя»: в России хотят запретить продажу вейпов подросткам08.04.2023 09:08
Федеральные новости 08.04.2023 09:08
Волгоградцам рассказали, кому ждать электронную повестку03.04.2023 09:37
Федеральные новости 03.04.2023 09:37
Волгоградцам проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля на 3,3%01.04.2023 14:36
Федеральные новости 01.04.2023 14:36
В России готовятся к внедрению цифрового удостоверения личности27.03.2023 21:51
Федеральные новости 27.03.2023 21:51
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию участвующих в СВО добровольцев18.03.2023 15:12
Федеральные новости 18.03.2023 15:12
В России ввели запрет на дискредитацию участников СВО14.03.2023 14:21
Федеральные новости 14.03.2023 14:21
Госдума рассмотрит закон о поэтапном повышении призывного возраста13.03.2023 17:14
Федеральные новости 13.03.2023 17:14
В России прекращают публиковать данные о вакцинированных от COVID-1913.03.2023 11:48
Федеральные новости 13.03.2023 11:48
Испанские бренды Bershka и Pull & Bear в апреле вернутся в Россию10.03.2023 15:53
Федеральные новости 10.03.2023 15:53
Кремль: Путин даст оценку СВО в послании Федеральному собранию 21 февраля19.02.2023 16:01
Федеральные новости 19.02.2023 16:01
Нужен ли переход на летнее время? Сомнолог раскритиковал законопроект депутата Госдумы17.02.2023 17:32
Федеральные новости 17.02.2023 17:32
Россияне ждут от Госдумы ужесточения мер в отношении коллекторов07.02.2023 12:02
Федеральные новости 07.02.2023 12:02
Правительство РФ с 1 февраля проиндексировало пособия инвалидам и Героям России01.02.2023 17:40
Федеральные новости 01.02.2023 17:40
Путин ввел досмотр машин на оружие и взрывчатку в регионах31.01.2023 21:03
Федеральные новости 31.01.2023 21:03
Госдума изучит вопрос об ответственности за дискредитацию участников ЧВК «Вагнер»25.01.2023 16:13
Федеральные новости 25.01.2023 16:13