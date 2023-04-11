Госдума приняла закон об электронных повестках для военнообязанных









Госдума на пленарном заседании 11 апреля приняла в третьем чтении законопроект об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва, сообщает ТАСС.

Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина "на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе". При этом, если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Также, как сообщают федеральные СМИ, депутаты утвердили введение единого реестра военнообязанных. Он будет содержать личные данные таких лиц, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в реестр будет поступать со смежных государственных ресурсов автоматически. Еще одно нововведение — «обеспечительные меры» для тех военнообязанных, кто отказался получать повестку или, например, не выходит на связь. Не явившийся по повестке россиянин будет обязан прийти в военный комиссариат самостоятельно во время следующего призыва в течение двух недель после его начала. В противном случае его ждет ограничение на выезд за границу.

Фото: Госдума РФ