Мадонна и Саламон родились в Волгоградской области

Общество 09.04.2023 10:56
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09.04.2023 10:56
В Волгоградской области в марте текущего года появились младенцы с редкими именами. Как сообщили в региональном комитете юстиции, в органах ЗАГС родители зарегистрировали новорожденных с именами Саламон, Гор, Всевлад, Игид и Радвир.
Среди девочек редкими именами марта стали Мадонна, Паулина, Аврора, Амадея, Апполинария, Арсения, Жасмин, Русалина, Стефанида и Тея.
Самыми популярными именами среди мальчиков остаются Артем, Дмитрий, Кирилл, Максим, Матвей, Михаил. У девочек - Анна, Варвара, Василиса, Ева, Мария, Милана и София.
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