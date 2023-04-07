В Волгоградской области 7 апреля зафиксировали смерть от коронавируса 75-летней пенсионерки









В Волгоградской области 75-летняя женщина скончалась от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня, 7 апреля в региональном оперштабе, пенсионерка проживала в Чернышковском районе. В облкомздраве информагентству пояснили, что скончавшаяся женщина не была вакцинирована от коронавируса и страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем. В стационар она попала уже в тяжелом состоянии с положительным тестом на COVID-19. К сожалению, спасти ее не удалось.





Всего от COVID-19 в регионе с начала пандемии скончались 6917 человек. За прошедшие сутки в Волгоградской области диагноз коронавирусная инфекция был поставлен 70 жителям, среди них – пятеро детей.







