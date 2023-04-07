"Концессии" продолжили подтопку 11 детсадов и 37 медучреждений в Волгограде

Общество 07.04.2023 11:33
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07.04.2023 11:33
В Волгограде продолжается подтопка 48 социально-значимых объектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ЖКХ Волгоградской области, тепло поступает в 11 детских садов и в 37 объектов здравоохранения.
Напомним, 4 апреля в областном центре официально завершился отопительный сезон.
Решение о прекращении теплоснабжения принято на основании данных регионального центра по гидрометеорологии.
По завершении отопительного сезона 2022–2023 годов на объектах теплового хозяйства Волгограда стартует ежегодная плановая подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. В ходе гидравлических испытаний трубопроводы проверяют на прочность. Параллельно в котельных специалисты приступят к планово-предупредительному ремонту основного оборудования, котлов и насосов, ревизии контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Напомним, в Камышине отопительный сезон завершился еще 3 апреля. Во втором по величине городе Волгоградской области, Волжском подача тепла не прекращалась.
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