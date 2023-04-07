"Концессии" продолжили подтопку 11 детсадов и 37 медучреждений в Волгограде









В Волгограде продолжается подтопка 48 социально-значимых объектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ЖКХ Волгоградской области, тепло поступает в 11 детских садов и в 37 объектов здравоохранения.





Напомним, 4 апреля в областном центре официально завершился отопительный сезон.





Решение о прекращении теплоснабжения принято на основании данных регионального центра по гидрометеорологии.





По завершении отопительного сезона 2022–2023 годов на объектах теплового хозяйства Волгограда стартует ежегодная плановая подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. В ходе гидравлических испытаний трубопроводы проверяют на прочность. Параллельно в котельных специалисты приступят к планово-предупредительному ремонту основного оборудования, котлов и насосов, ревизии контрольно-измерительных приборов и автоматики.





Напомним, в Камышине отопительный сезон завершился еще 3 апреля. Во втором по величине городе Волгоградской области, Волжском подача тепла не прекращалась.



