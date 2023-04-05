В Волгограде формируют эшелон с «Катюшами» и танками Т-34

Общество 05.04.2023 13:04
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05.04.2023 13:04
В Волгограде началось формирование ретропоезда «Воинский эшелон», который совершит праздничный тур по Приволжской железной дороге. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Сталинградской битве, сообщили ИА «Высота 102» в организации.
«Воинский эшелон» будет состоять из двух действующих паровозов и шести железнодорожных платформ с техникой, применявшейся в период Сталинградской битвы. В числе экспонатов – танк Т-34-76, реактивная установка БМ-13 «Катюша», 85-мм зенитная пушка и 152-мм гаубица, танк Т-26 образца 1937 года и другие. Также в состав поезда включат сценическую платформу, вагон-теплушку и вагон с музейной экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Великой Отечественной войне.
С 18 апреля по 10 июня ретропоезд посетит более 40 железнодорожных станций в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.
Фото сайта Приволжской железной дороги
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