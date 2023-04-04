Количество простуженных волгоградцев уменьшилось на 10% за неделю

Волгоградцы стали меньше болеть ОРВИ. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, количество заболевших на 13-й календарной неделе 2023 года по сравнению с предыдущей уменьшилось на 10%. 60% обратившихся за медицинской помощью от общего числа заболевших – это взрослые.

При этом в регионе продолжают фиксировать случаи заболевания гриппом В. Также циркулируют вирусы негриппозной этиологии - риновирус, COVID-19, парагрипп, РС-вирус.

Впервые за последние месяцы в Волгоградской области из-за снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом не приостанавливались занятия в образовательных учреждениях.