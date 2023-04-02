Общество

Камеры на дорогах Волгоградской области засняли нарушений на 793 млн рублей

Общество 02.04.2023 08:56
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02.04.2023 08:56



Комплексы фотовидеофикцации нарушений правил дорожного движения в Волгоградской области за 2022 год зафиксировали 1,3 миллиона нарушений, по которым начислено штрафов на 793,85 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные содержаться в отчете о деятельности комитета транспорта и дорожного хозяйства региона в 2022 году.
Отмечается, что в бюджет из начисленной суммы перечислено 486,98 миллиона рублей.
В целом нарушений на дорогах региона в прошлом году зафиксировано на 2,3% меньше, чем в 2021-ом. В настоящее время в Волгоградской области функционирует 276 стационарных камер (в составе 250 стационарных комплексов) фотовидеофиксации нарушений ПДД. 
Комплексы осуществляют автоматическую фотовидеофиксацию различных типов нарушений, таких как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, проезд на красный свет, движение по выделенной полосе, нарушение правил парковки. Большинство комплексов фиксирует несколько нарушений одновременно.

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