Волжская ГЭС с 1 апреля вдвое увеличила сбросы воды

Росводресурсы скорректировали режим работы Волгоградского гидроузла. С 1 по 5 апреля 2023 года средние за период сбросные расходы составят 7200 ± 200 м³/с. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Росводресурсах.

До этого объем сбросов на Волжской ГЭС был почти в два раза меньше - 4500 ± 100 м³/с.

Ранее в федеральном ведомстве обосновывали установленный объем на уровне 4500 кубометров в секунду экономией водных ресурсов для обеспечения спецпопуска.

Напомним, накануне «Высота 102» сообщала о происшествии в городе Калаче-на-Дону. Там воды разлившегося Дона смыли строящуюся за 70 миллионов рублей набережную.