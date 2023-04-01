Общество

Волжская ГЭС с 1 апреля вдвое увеличила сбросы воды

Общество 01.04.2023 09:37
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01.04.2023 09:37


Росводресурсы скорректировали режим работы Волгоградского гидроузла. С 1 по 5 апреля 2023 года  средние за период сбросные расходы составят 7200 ± 200 м³/с. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Росводресурсах.

До этого объем сбросов на Волжской ГЭС был почти в два раза меньше - 4500 ± 100 м³/с.

Ранее в федеральном ведомстве обосновывали установленный объем на уровне 4500 кубометров в секунду экономией водных ресурсов для обеспечения спецпопуска.

Напомним, накануне «Высота 102» сообщала о происшествии в городе Калаче-на-Дону. Там воды разлившегося Дона смыли строящуюся за 70 миллионов рублей набережную



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