Общество

«Кто нас будет лечить?»: увольнение 62-летнего терапевта стало шоком для жителей волгоградской глубинки

Общество 31.03.2023 17:52
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31.03.2023 17:52



Жители Терновского сельского поселения, расположенного во Фроловском районе Волгоградской области, бьют тревогу из-за увольнения единственного на этой территории терапевта. Люди обеспокоены, что останутся без медицинской помощи.
– Из Терновской амбулатории увольняется терапевт Черемхин Юрий Николаевич. 12 лет работал, обслуживал четыре хутора. Все было хорошо. Жалоб нет. Наши чиновники решили добавить ему еще несколько хуторов, куда он должен добираться на своей машине и за свой счет. Разговор у них короткий: не нравится – увольняйся. Вот он и увольняется. Сегодня у него последний рабочий день. А нам что делать, скажите? – рассказали редакции ИА «Высота 102» взволнованные жители.
По их словам, в сельском поселении историю с увольнением единственного на всю округу врача все активно обсуждают и переживают. Люди боятся, что когда возникнет необходимость, то медицинскую помощь им никто просто не сможет оказать.
Человек уходит и здесь остается только медсестра и 64-летняя фельдшер, которая с детьми в основном занимается. Юрий Николаевич нас лечил, хотя ему тоже уже 62 года. Но за него мы не переживаем, он без работы точно не останется. А вот мы остаемся без доктора. Кто нас лечить будет? Как так можно с людьми поступать? – возмущаются жители.
Согласно открытым данным, Юрий Черемхин указан руководителем МБУЗ «Терновская амбулатория», которая расположена в хуторе Терновка. Амбулатория является структурным подразделением Фроловской ЦРБ.
Журналисты ИА «Высота 102» дозвонились до «Терновской амбулатории». Юрий Черемхин был на рабочем месте, но комментировать причины своего увольнения не стал.
– Я все, рассчитался. Не хочу ничего говорить и нервы себе портить. До свидания, – сказал врач и положил трубку.
В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда информагентство обратилось за комментарием, заверили, что жители сел не останутся без медицинской помощи, а место уволившегося врача скоро займет новый специалист.
– На вакансию терапевта в Терновскую амбулаторию трудоустраивается специалист. До момента официального трудоустройства население обслуживается выезжающими терапевтами. Предыдущий специалист уволился по собственному желанию, – сообщили в профильном комитете областной администрации.
Здесь также пояснили, что к Терновской амбулатории, согласно уставу медицинской организации, прикреплены шесть ФАПов. В период пандемии, в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторном приеме,  население трех из шести ФАПов обслуживалось другим терапевтом. 
– На сегодняшний день перед системой здравоохранения поставлена задача по диспансерному наблюдению пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. С этой целью все терапевты ЦРБ, согласно приказу, должны регулярно осматривать население прикрепленных ФАПов, путем организации выездов на территорию. Для стимуляции медицинских работников первичного звена предусмотрены специальные социальные и другие стимулирующие выплаты, – прокомментировали в облздраве. 
Все выезды в отдаленные населенные пункты, как заверили в комитете здравоохранения, осуществляются на санитарном транспорте ЦРБ.

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