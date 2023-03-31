Волгоградцев предупредили о «солнечном ударе» 31 марта













Сильная магнитная буря ожидается 31 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы, она может достигнуть отметки в 4 балла. Это связано с образованием на Солнце гигантского темного пятна, размер которого в 20 раз превышает диаметр Земли.





Выброс плазмы, который движется в сторону Земли со скоростью 700 километров в секунду, будет походить на солнечный удар в буквальном смысле, считают эксперты.





Столкновение этого потока с магнитосферой Земли и вызовет магнитную бурю. В Институте прикладной геофизики Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пояснили, что магнитные бури могут спровоцировать перебои в работе связи, а также повлиять на самочувствие людей, особенно пожилых и метеозависимых.