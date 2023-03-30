В Волгоградской области большегрузам ограничили движение на месяц









С 1 по 30 апреля текущего года в Волгоградской области вводятся ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств по автомобильных дорогам регионального и межмуниципального значения.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, временное ограничение движения транспортных средств, имеющих нагрузку на ось более 5 тонн, вводится в целях сохранности дорог в весенний период 2023 года.

Данное постановление не затрагивает только две дороги - Третью продольную и мостовой комплекс Волжской ГЭС.

На остальных региональных и межмуниципальных дорогах на этот период комитету транспорта поручено установить временные дорожные знаки «Ограничение массы , приходящейся на ось транспортного средства», проинформировать Минтранс РФ и Федеральное дорожное агентство о введенных ограничениях, пользователей дорог и органы управления автомобильных дорог приграничных территорий.



