О глобальном ребрендинге объявила компания МТС





МТС готовится провести полномасштабный ребрендинг, сообщает РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.

Теперь основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. Красный цвет МТС — главный узнаваемый элемент бренда — сохранился, но к нему добавились более разнообразные цветовые решения.

— МТС взяла курс на формирование цифровой экосистемы и начала активно запускать новые продукты с 2019 года. Два года назад началась активная трансформация компании в сторону ИТ, изменились многие процессы внутри: вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия, изменились корпоративные ценности. Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов. Бизнесу стало тесно в существовавшем бренде. Поэтому в новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри – для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью к материнскому бренду. Нам важно было, чтобы люди увидели экосистему МТС разной, а у отдельных сервисов появилась возможность выглядеть органично в своей категории и строить свою коммуникацию с клиентом, — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

Процесс внедрения новой айдентики будет постепенным. Первыми поменяются цифровые продукты и интернет-сайты, вывески и оформление офисов и магазинов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций.

В последний раз МТС кардинально поменяла свой логотип в 2006 году – тогда изображение с яйцом пришло на смену жёлтому логотипу с буквами М, Т и С (или S) и подписью GSM. После этого компания несколько раз делала косметические изменения бренда. Необходимости нового ребрендинга компания объяснила тем, что у клиентов и зрителей МТС ассоциируется с красным цветом, а не с яйцом, причём последнее вызывает у молодёжи ассоциацию с чем-то олдскульным, классическим, стабильным, тогда как сама компания за последние годы сильно поменялась, запустила новые бизнесы и уже не является только телекоммуникационным оператором.

Ранее впервые за 15 лет о ребрендинге заявила компания Pepsi, пишет РБК. В компании указали, что товарный знак должен символизировать «беззастенчивое удовольствие».