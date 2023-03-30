О глобальном ребрендинге объявила компания МТС

Телеком 30.03.2023 14:29
0
30.03.2023 14:29
МТС готовится провести полномасштабный ребрендинг, сообщает РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.
Теперь основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип, который вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. Красный цвет МТС — главный узнаваемый элемент бренда — сохранился, но к нему добавились более разнообразные цветовые решения.
— МТС взяла курс на формирование цифровой экосистемы и начала активно запускать новые продукты с 2019 года. Два года назад началась активная трансформация компании в сторону ИТ, изменились многие процессы внутри: вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия, изменились корпоративные ценности. Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает — не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов. Бизнесу стало тесно в существовавшем бренде. Поэтому в новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри – для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью к материнскому бренду. Нам важно было, чтобы люди увидели экосистему МТС разной, а у отдельных сервисов появилась возможность выглядеть органично в своей категории и строить свою коммуникацию с клиентом, — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.
Процесс внедрения новой айдентики будет постепенным. Первыми поменяются цифровые продукты и интернет-сайты, вывески и оформление офисов и магазинов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций.
В последний раз МТС кардинально поменяла свой логотип в 2006 году – тогда изображение с яйцом пришло на смену жёлтому логотипу с буквами М, Т и С (или S) и подписью GSM. После этого компания несколько раз делала косметические изменения бренда. Необходимости нового ребрендинга компания объяснила тем, что у клиентов и зрителей МТС ассоциируется с красным цветом, а не с яйцом, причём последнее вызывает у молодёжи ассоциацию с чем-то олдскульным, классическим, стабильным, тогда как сама компания за последние годы сильно поменялась, запустила новые бизнесы и уже не является только телекоммуникационным оператором.
Ранее впервые за 15 лет о ребрендинге заявила компания Pepsi, пишет РБК. В компании указали, что товарный знак должен символизировать «беззастенчивое удовольствие».
Кибербезопасность — школам: «Ростелеком» запустил образовательный проект для учителе30.03.2023 11:00
Телеком 30.03.2023 11:00
Контактный центр Tele2 в Ростове-на-Дону за год обработал 25 млн обращений клиентов29.03.2023 12:49
Телеком 29.03.2023 12:49
Волгоградские выпускники смогут пройти предварительные прослушивания в ГИТИС онлайн29.03.2023 10:30
Телеком 29.03.2023 10:30
МегаФон ускорил интернет в Волгоградской области29.03.2023 10:17
Телеком 29.03.2023 10:17
Tele2 оптимизировала сеть за счет увеличения высоты подвесов в 61 регионе28.03.2023 16:46
Телеком 28.03.2023 16:46
Билайн запускает услугу, позволяющую сменить имя сети на телефоне28.03.2023 08:11
Телеком 28.03.2023 08:11
Настойчивые и экономные: Tele2 изучила поведение клиентов на «Маркете»27.03.2023 13:29
Телеком 27.03.2023 13:29
Для волгоградских учителей подготовили онлайн-урок по безопасности подростков в интернете27.03.2023 11:21
Телеком 27.03.2023 11:21
В Волгоградской области стартовала акция билайна: комплект из Xiaomi и аксессуаров с выгодой24.03.2023 13:39
Телеком 24.03.2023 13:39
Все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома»22.03.2023 14:55
Телеком 22.03.2023 14:55
МегаФон запустил Private LTE на крупнейшем Удоканском месторождении меди22.03.2023 11:14
Телеком 22.03.2023 11:14
Исследование «Ростелекома»: цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесу21.03.2023 14:49
Телеком 21.03.2023 14:49
Волгоградцы получат две недели бесплатной связи от Tele220.03.2023 16:34
Телеком 20.03.2023 16:34
Гусь Максу не товарищ: завершились съемки спин-оффакомедийного сериала «Зёма 3»20.03.2023 14:31
Телеком 20.03.2023 14:31
Цифровизация школ: двухсотая публикация от журналистов Юга отметила успехи федерального проекта17.03.2023 10:08
Телеком 17.03.2023 10:08