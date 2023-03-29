Общество

В Волгограде самозанятый спроектирует снос 5 аварийных двухэтажек

Общество 29.03.2023 12:39
0
29.03.2023 12:39


В Волгограде разработают проекты сноса еще 5 расселенных аварийных домов в Кировском и Красноармейском районах. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, работы выполнит индивидуальный предприниматель Александр Каток.

В администрации уточняют, что данный предприниматель уже разрабатывал проектную документацию для сноса нескольких аварийных зданий. Например, по проекту Александра Катка уже демонтировали дом №12 по ул. Тормосиновской. Теперь ему предстоит подготовить проекты демонтажа домов № 25 по ул. Воронкова, №65 на тер. пос. Саши Чекалина, №60 по ул. Светлоярской, №23 по ул. Палласовской и №104 по ул. Мачтозаводской. Ранее из этих МКД были переселены порядка 130 человек, которые получили новое жилье или денежные компенсации. Некоторые из брошенных аварийных домов неоднократно горели, как, например, двухэтажка по ул. Воронкова.

Отметим, что согласно системе «СПАРК» Александр Каток зарегистрирован в качестве самозанятого. Ранее мужчина возглавлял в Волгограде ООО ПК «Волжанка», производившее туалетную бумагу.  

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о заключении контрактов на снос домов №7 по ул. Марийской, №7, в поселке Весела Балка и №6 по ул. Вучетича. Всего за последние несколько лет демонтированы расселенные  дома №12 по ул. Леонова, №83 по ул. им. Сержанта Воронова, №11 по ул. Удмуртской, №19 по ул. им. Бахтурова, №4 на тер пос. Северный городок, №43 по ул. им Германа Титова, №2 по ул. Мичурин сад, №24 по ул. Бурейской и др. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.03.2023 12:57
Общество 29.03.2023 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2023 12:21
Общество 29.03.2023 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2023 11:11
Общество 29.03.2023 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2023 10:24
Общество 29.03.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2023 09:05
Общество 29.03.2023 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2023 07:55
Общество 29.03.2023 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2023 20:19
Общество 28.03.2023 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2023 16:15
Общество 28.03.2023 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2023 16:08
Общество 28.03.2023 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2023 14:55
Общество 28.03.2023 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2023 14:06
Общество 28.03.2023 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2023 13:12
Общество 28.03.2023 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2023 09:21
Общество 28.03.2023 09:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.03.2023 07:55
Общество 28.03.2023 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2023 21:08
Общество 27.03.2023 21:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:27
Волгоградца отправили в колонию за покалеченного на картинге ребенкаСмотреть фотографии
12:57
«Все сразу не сделаешь»: глава района Волгоградской области обрисовал будущее «разбомбленной» дорогиСмотреть фотографии
12:49
Контактный центр Tele2 в Ростове-на-Дону за год обработал 25 млн обращений клиентовСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде самозанятый спроектирует снос 5 аварийных двухэтажекСмотреть фотографии
12:22
Житель Волгограда из мужской солидарности забил до смерти свою матьСмотреть фотографии
12:21
Роскачество нашло в популярных ролах кишечную палочкуСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом к 6 годам приговорили пенсионерку, едва не убившую сына топоромСмотреть фотографии
11:50
Глава Росприроднадзора Радионова назвала источник загрязнения Волги на территории ВолгоградаСмотреть фотографии
11:11
Новый двухэтажный поезд до моря запускают для волгоградцев и саратовцевСмотреть фотографии
11:08
ТМК назвала лучшее предприятие в области охраны труда и промышленной безопасностиСмотреть фотографии
11:07
ГУ МВД озвучило обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Чернышковском районеСмотреть фотографии
10:35
В Волгоградской области выросло количество болеющих дизентерией и сальмонеллезомСмотреть фотографии
10:30
Волгоградские выпускники смогут пройти предварительные прослушивания в ГИТИС онлайнСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом поймали рыбака с уловом и сетямиСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде закупят книги про Сталинград на 3 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:17
МегаФон ускорил интернет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:05
Рассвет в кровавых тонах снял житель Волгоградской области 29 мартаСмотреть фотографии
09:00
Предприятие компании ВОЛМА в Волгограде посетил премьер-министр Республики БеларусьСмотреть фотографии
07:55
В Волгоградской области сыграли свадьбы 81-летний жених и 74-летняя невестаСмотреть фотографии
21:30
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетил Волгоград: итоги визитаСмотреть фотографии
21:20
Обидное поражение: волгоградские гандболистки минимально уступили «Кубани» - 26:27Смотреть фотографии
20:19
Волгоградцам объяснили, куда девать сухие ветки с дачных участковСмотреть фотографии
19:32
Как меньше платить по УНС и патенту научили 1350 волгоградских предпринимателейСмотреть фотографии
19:05
В Волгограде судьбу «смотрящего» за регионом Юношева решат присяжныеСмотреть фотографии
17:16
Суд обязал РЖД построить тоннель или мост для 2 тысяч жителей поселка ВолгоградаСмотреть фотографии
16:48
В Волгоградскую область пытались завезти зараженный сельдерей из ИранаСмотреть фотографии
16:46
Tele2 оптимизировала сеть за счет увеличения высоты подвесов в 61 регионеСмотреть фотографии
16:16
«Прочесали уже 50 км»: в Котово продолжаются поиски пропавшего Романа СеренкоСмотреть фотографии
16:15
В поселке Веселая Балка Волгограда и на ул. Марийской снесут аварийные домаСмотреть фотографии
16:08
Общественники в плотном графике обсуждают с волгоградцами возвращение в СталинградСмотреть фотографии
 