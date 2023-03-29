В Волгограде самозанятый спроектирует снос 5 аварийных двухэтажек

В Волгограде разработают проекты сноса еще 5 расселенных аварийных домов в Кировском и Красноармейском районах. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, работы выполнит индивидуальный предприниматель Александр Каток.

В администрации уточняют, что данный предприниматель уже разрабатывал проектную документацию для сноса нескольких аварийных зданий. Например, по проекту Александра Катка уже демонтировали дом №12 по ул. Тормосиновской. Теперь ему предстоит подготовить проекты демонтажа домов № 25 по ул. Воронкова, №65 на тер. пос. Саши Чекалина, №60 по ул. Светлоярской, №23 по ул. Палласовской и №104 по ул. Мачтозаводской. Ранее из этих МКД были переселены порядка 130 человек, которые получили новое жилье или денежные компенсации. Некоторые из брошенных аварийных домов неоднократно горели, как, например, двухэтажка по ул. Воронкова.

Отметим, что согласно системе «СПАРК» Александр Каток зарегистрирован в качестве самозанятого. Ранее мужчина возглавлял в Волгограде ООО ПК «Волжанка», производившее туалетную бумагу.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о заключении контрактов на снос домов №7 по ул. Марийской, №7, в поселке Весела Балка и №6 по ул. Вучетича. Всего за последние несколько лет демонтированы расселенные дома №12 по ул. Леонова, №83 по ул. им. Сержанта Воронова, №11 по ул. Удмуртской, №19 по ул. им. Бахтурова, №4 на тер пос. Северный городок, №43 по ул. им Германа Титова, №2 по ул. Мичурин сад, №24 по ул. Бурейской и др.