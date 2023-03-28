В поселке Веселая Балка Волгограда и на ул. Марийской снесут аварийные дома

В Волгограде определены подрядные организации, которые снесут расселенные аварийные дома в Кировском и Красноармейском районах.

Победителями объявленных муниципалитетом аукционов на определение подрядных организаций, которые займутся демонтажем зданий №7 на территории поселка Веселая Балка и №7 по улице Марийской, стали компании ООО «НОВА-БИЛД» и ООО «Демонтаж-спецстрой» соответственно. На эти цели потратят около полутора миллионов рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, компания «НОВА-БИЛД» уже занималась сносом дома №11 по ул. Удмуртской. Тогда, напомним, оставшийся после работ мусор был переработан.

На улице Марийской рабочие ООО «Демонтаж-спецстрой» разберут здание площадью свыше 350 квадратных метров, утилизируют образовавшийся в ходе демонтажа строительный мусор, после чего выполнят планировку территории.

Сообщается, что на сегодня уже завершаются конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая снесет дом №6 по ул. им. Вучетича.

Более 110 человек, ранее проживавших в этих трех домах, уже переехали в новое жилье или получили денежные компенсации.

Напомним, за последние несколько лет были снесены дома №12 по ул. Леонова, №83 по ул. им. Сержанта Воронова, №11 по ул. Удмуртской, №19 по ул. им. Бахтурова, №4 на тер поселка Северный городок, №43 по ул. им Германа Титова, №2 по ул. Мичурин сад, №24 по ул. Бурейской и др.